Wilde achtervolging over A58 met waarschuwingsschot eindigt met aanhouding 49-jarige Terneuzenaar

KAPELLE - Een 49-jarige man uit Terneuzen is zondag op de A58 aangehouden na een wilde achtervolging waarbij een waarschuwingsschot werd gelost . De dollemansrit waarbij de man met een snelheid van ruim 220 km/u over de snelweg sjeesde eindigde uiteindelijk met een botsing.

De agenten reden zondagmiddag over de A58 toen ze besloten een voertuig met drie inzittenden te controleren. In eerste instantie volgde de automobilist de politie, maar op het laatste moment besloot hij om met hoge snelheid verder te racen over de de snelweg in plaats van de politiewagen te volgen over de afrit Kapelle/Kloetinge.

De 49-jarige Terneuzenaar die achter het stuur zat, vertoonde gevaarlijk rijgedrag, negeerde een stopteken en bestuurde de auto terwijl zijn rijbewijs was ingenomen. Bovendien reed hij met een snelheid van meer dan 220km/u over de snelweg, haalde hij rechts in en veroorzaakte hij een aanrijding. Verder werden in de kofferbak van de auto vier zakjes hennep aangetroffen.

Achtervolging

Nadat de bestuurder had besloten rechtdoor te racen, besloot de politie de achtervolging in te zetten. Volgens de politie nam de automobilist gevaarlijke risico’s. Ter hoogte van ‘s-Heer Arendskerke botste de automobilist op een andere auto die bestuurd werd door een 82-jarige man uit Goes.

De auto die achtervolgd werd, belandde vervolgens in de berm en kwam daar tot stilstand. De drie inzittende mannen stapten daarna uit de auto. Eén daarvan werd door de politie herkend als de bestuurder. Gezien de man geen gehoor gaf aan de politie, werd een waarschuwingsschot gelost. De bestuurder volgde daarna wel de bevelen op en is samen met de andere inzittenden naar het bureau vervoerd.