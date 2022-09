Winkelcentrum met twee gezichten: ‘Tref is prachtig, maar ‘s avonds moet je er niet zijn’

De steekpartij die dinsdagavond plaatsvond voor de ingang van Tref, in de binnenstad van Middelburg, had niets te maken met hangjongeren, overlast of een onveilige sfeer. Het was een uit de hand gelopen ruzie tussen een paar bewoners van het asielzoekerscentrum. Toch luidden veel reacties meteen: zie je wel, Tref, daar moet je ’s avonds niet zijn. En gaat het meteen weer over hangjongeren.