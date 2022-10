Winkeldieven uit Terneuzen aangehouden na wilde achtervolging

Op de Westkade in Sas van Gent zagen agenten de auto rijden, waarna ze de achtervolging inzetten. In de 30 kilometer-zone in Zandstraat trapten de winkeldieven het gaspedaal flink in en werden snelheden van 80 kilometer per uur gehaald. Na het plaatsje uit te zijn gereden, werd richting Philippine zo'n 160 kilometer per uur gereden. Pas na de Sluiskiltunnel vonden de achtervolgende agenten het veilig genoeg om de vluchtende auto te passeren en te laten stoppen. Daar werden de voortvluchtende verdachten aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.