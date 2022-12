WK-kraker heeft effect op restaurant- en theaterbezoek: annuleringen en vroege eters

Normaal gesproken is ‘t Zusje in Terneuzen op weekenddagen al vroeg volgeboekt. ,,Je moet zes weken van tevoren reserveren’’, zegt eigenaar Joost d’Hondt, wiens restaurant is aangesloten bij een landelijke keten. ,,Andere collega’s hebben ook veel annuleringen. Het is voor mij drie jaar geleden dat ik 2 of 3 dagen voor het weekend nog zoveel vrije plekken had.’’ Van de 150 zitplaatsen, zijn er nog veertig vrij. ,,Dat biedt ruimte aan gasten die normaal nooit komen.’’