Woningbouw in Zeeland krijgt een boost. Den Haag trekt de portemonnee

Nederland kampt met een groot woningtekort. Tot en met 2030 wil het kabinet daarom 900.000 woningen bouwen. Om grote nieuwe woonwijken bereikbaar te maken (en de bouw ervan te stimuleren), heeft het kabinet voor de komende tien jaar 7,5 miljard euro op de plank liggen. Van dat geld kunnen onder meer rotondes, wegen, busstations en fietsroutes worden aangelegd.

De nood is echt hoog. En dus nodigde het Rijk dit voorjaar regionale overheden uit om voorstellen te doen. Voorstellen die zorgen dat er pijlsnel meer huizen komen. En die komen er. Daarover hebben Rijk en regionale overheden nu afspraken gemaakt. Voor 70 projecten - verspreid over het hele land - trekt het kabinet 1,2 miljard euro uit. Bij elkaar moeten die zorgen dat er binnen vijf jaar 135.000 nieuwe huizen bij komen.

Opmerkelijk: geld voor Goese Schans

47.000 ervan komen in de regio Zuidwest Nederland, waar Zeeland onder valt. Het kabinet heeft nu bekend gemaakt in elk geval geld te stoppen in de nieuwbouwwijk Goese Schans in Goes.

Het gaat om een rijksbijdrage van 2,76 miljoen euro voor de aanpassing van twee kruispunten, de aanleg van een hub met deelmobiliteit en de aanleg van fiets- en voetgangersverbindingen. Hiermee is het mogelijk om het oude havenindustrieterrein te transformeren. Met deze investering kunnen volgens het kabinet 200 woningen versneld worden gebouwd.

Dat in de brief aan de Tweede Kamer de naam Goese Schans opduikt is opmerkelijk. Tweeduizend huizen moesten er komen. Het werd zelfs een ‘waterstad’ genoemd. Alle bedrijven - inclusief de ‘reus’ Haringman Beton - zouden moeten wijken uit het gebied tussen grofweg de ringbrug en het Goese Meer. Maar de crisis gooide roet in het eten. De prestigieuze woonwijk Goese Schans kwam er niet. Of het plan alsnog uit de ijskast kan worden gehaald, is vooralsnog niet duidelijk.

Niet alleen Goes mag geld uit Den Haag verwachten. Het kabinet heeft ook geld gereserveerd voor een aantal andere Zeeuwse projecten. Maar daar trekt Den Haag pas de portemonnee als ook de gemeenten en de provincie meebetalen. Het gaat om: Groote Kreek II (Hulst), Zierikzee (Noorderpolder, binnenstad) en Othene Oost (Terneuzen). Over hoeveel de regio aan deze projecten moet bijdragen wordt nog met het kabinet gesproken.

In Hulst is het Rijk gevraagd 1,75 miljoen bij te dragen aan een ontsluitingsweg. Met deze investering kunnen 250 woningen versneld worden gebouwd. In Zierikzee zou het Rijk 10,5 miljoen moeten bijdragen aan de aanleg van een turborotonde en fietstunnels. Hiermee kunnen 510 huizen versneld worden gebouwd.

Tot slot is het Rijk gevraagd om 6,29 miljoen euro te betalen aan de aanleg van een ontsluitingsweg richting de provinciale weg. Als dat is gebeurd, kan het laatste deel van de uitbreidingswijk in het oosten van Terneuzen worden aangelegd. Met deze investering kunnen 569 woningen versneld worden gebouwd.