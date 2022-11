Yerseke rouwt om vrolijke entertainer Rinus Scheele: ‘Hij was een warme en aimabele man’

Rinus Scheele heeft iets betekend in het leven van veel mensen. Honderden kinderen hebben bij hem in de klas gezeten op de openbare basisschool, maar hij was ook betrokken bij tal van activiteiten in zijn geliefde Yerseke. Hij was de medeoprichter en hét gezicht van de Koenckelpotfanfare, zat bij de toneelvereniging en verzorgde samen met een groepje anderen jarenlang straattheater tijdens de Mosseldag onder de naam Zoutwatertheater. ,,Rinus was gek op kolderieke taferelen’’, zegt vriend Wim Bakker, die ook bij dat laatste groepje hoorde en tevens lid is van de Koenckelpotfanfare. ,,Hij was een echte entertainer.’’