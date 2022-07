‘Yersekse’ mosselkrokantjes komen uit Chili. ‘Ik snap dat iemand denkt: hee, dat is vreemd’

Groene waterstof­fa­briek Ørsted komt op voormalig terrein Thermphos en moeten over vijf jaar draaien

De Deense groene energiereus Ørsted verwacht in 2026/2027 een fabriek voor groene waterstof in het Sloegebied gereed te hebben. De zogeheten electrolyser heeft aanvankelijk een capaciteit van 200 tot 300 Megawatt, maar wordt richting 2030 opgeschaald naar 1 Gigawatt. Dan is het de grootste groene waterstoffabriek in Nederland.

11 juli