Yff (23) werkt aan zijn eigen horeca-imperium: Na Kruiningen nu een zaak in hartje Antwerpen

Hij was nog maar 21 jaar oud toen hij in de zomer van 2020 de misschien wel jongste cafébaas van Zeeland werd. Yff Zwartepoorte deed het uitzendbureau dat hij op 18-jarige leeftijd had opgericht over aan zijn compagnon om zich in een horeca-avontuur te storten. Een sector waarin hij toen geen enkele ervaring had. Hij was zelfs nog nooit in De Korenbeurs geweest op het moment dat hij las dat de toenmalige uitbaters ermee stopten. ‘Het lijkt me wel wat’, dacht hij in een impulsieve bui. Op het moment dat Yff de deuren van het café opende, hield het coronavirus zich relatief rustig en hoopte iedereen dat het zo zou blijven. ,,Maar een paar maanden later gingen we een lange lockdown in’’, blikt hij terug. ,,Door veel eten te bestellen, hebben de inwoners van Kruiningen me er toen doorheen geholpen. Ik denk dat we de gunfactor hadden.’’