Zee gooit PFAS terug op duin en dijk, verontrustend hoge concentraties gemeten in natuurgebieden

Zelfs in natuurgebieden langs de kust, waar geen fabriek of vervuilde rivier is te bekennen, dringt PFAS door. Zeeland en de andere kustprovincies doen daarom samen met drinkwaterbedrijven onderzoek naar het effect van sea spray. In de zeventig jaar dat deze schadelijke stoffen worden geproduceerd is de zee een PFAS-reservoir geworden. Wat er in tientallen jaren vanaf het land in het water is geloosd, werpt de zee langzaam maar zeker terug op de kust.

Westerscheldedijk

Ook in Zeeland is het effect van sea spray vastgesteld. Ter voorbereiding van de dijkverzwaring bij Hansweert is het PFAS-gehalte gemeten in opdracht van waterschap Scheldestromen. Aan de Westerscheldezijde van de dijk is de concentratie vier keer hoger dan aan de landzijde. Sea spray is hiervan de vermoedelijke oorzaak. Onderzoeksbureau Marmos Bodemmanagement concludeert dat de hoogste gehalten PFOS en PFOA (types PFAS) zijn gemeten in het gedeelte langs de Westerschelde. De gehaltes in de Westerscheldedijk zijn ook ‘beduidend hoger’ dan in de dijk langs het Kanaal door Zuid-Beveland, aldus Marmos.