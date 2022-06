Zeeland en Hulst hebben volgende week spoedoverleg met minister over Hedwigepolder

met video Zeeuwse boeren laten zich niet tegenhou­den door politie: ‘We hebben de obstakels gewoon opzij gezet’

GOES - Met horten en stoten zijn zo'n tweehonderd Zeeuws-Vlaamse, Walcherse en Bevelandse boeren afgelopen nacht in hun tractoren vertrokken richting het grote protest tegen het stikstofbeleid, in het Gelderse Stroe. De politie probeerde te verhinderen dat ze de snelweg op zouden gaan. ,,Zij hebben er een chaos van gemaakt’’, zei akkerbouwer Gijs de Zwart uit Kuitaart.

22 juni