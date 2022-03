Zeeland heeft landelijke primeur: eerste officiële warme dag van het jaar gemeten in Westdorpe

Aangeboden door Renewi Nederland Bouwafval een tweede leven geven? Renewi weet hoe je dat doet

Een restje geblubberd beton, staal met asbest erin, spaanplaat dat over is. Als bouwbedrijf produceer je een hoop afval en daarvan kan meer gerecycled worden dan je denkt. Renewi helpt ondernemers bij het hergebruiken van hun bouwafval. En de lat ligt hoog: de missie van Renewi is om over drie jaar 75% van het ingezamelde afval te recyclen.