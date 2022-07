Zeeland is dé theetuinprovincie: ‘We doen het met heel veel liefde’

podcast Alle hens aan dek om daken in Zierikzee voor de verwachte plens regen dicht te krijgen; ‘Het wordt spannend’

ZIERIKZEE - Op dag twee na de tornado wordt steeds meer duidelijk over de schade aan huizen in Zierikzee. Aannemers van het eiland en ver daar buiten zijn druk in de weer om alles te repareren.

29 juni