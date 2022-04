Zeeland kleurt een klein beetje wit

Baden in luxe: dit kost een overnach­ting in het iconische torentje van de Timmerfa­briek

VLISSINGEN - Nog heel even en dan kan het: overnachten in de voormalige Timmerfabriek in Vlissingen, die is verbouwd tot luxe viersterren hotel. Met als letterlijk hoogtepunt het tot penthouse omgevormde torentje.

31 maart