Zeeland Nazomerfestival geopend in Veere

update 9.00 MET VIDEO Man (33) raakt gewond bij steekinci­dent in Zierikzee, 37-jarige man opgepakt

ZIERIKZEE - Een 33-jarige man is vannacht gewond geraakt bij een steekincident in de Moggestraat in Zierikzee. Kort daarna zijn in de omgeving twee mannen aangehouden. Eén van hen, een 37-jarige man uit Zierikzee, wordt verdacht van mishandeling.

11:37