Zeeland wil deal met Den Haag voor 18.000 nieuwe woningen

Zeeland is lekker bezig, vindt minister Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Tot 2030 wil hij in Nederland 900.000 huizen laten bouwen. Daarvan moeten er 7006 in Zeeland komen. Het provinciebestuur wil veel verder gaan en denkt aan 18.000 nieuwe woningen in negen jaar tijd. ‘Deze ambitie verwelkom ik', antwoordt De Jonge in een recente brief. Maar hij heeft ook kritiek. Hij ziet in het Zeeuwse aanbod te weinig betaalbare woningen en waarschuwt dat er meer gelijkvloerse woningen voor ouderen nodig zijn.