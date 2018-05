Zeeschuim en 'groentesoep' door extreme algengroei in Oosterschelde

Man steelt hoverboard onder de ogen van 9-jarige Tjitte uit Goes

19 mei GOES - De 9-jarige Tjitte uit de Goese Polder zit in zak en as. Hij was zaterdagmiddag aan het spelen in een speeltuintje vlakbij zijn huis aan de Piersonstraat toen onder zijn ogen z'n hoverboard werd gestolen.