Zeeuw ging gemiddeld twee keer naar de coronateststraat

Aan het begin van de coronacrisis kon bijna niemand zich laten testen. Na de zomervakantie van 2020 kwam het testen langzaam op gang. Eerst kon je je alleen laten testen met klachten, later ook na een nauw contact met iemand die corona had. Er kwamen ook steeds meer plaatsen in Zeeland waar de GGD testen uitvoerde. In december ging in Goes de grote teststraat in de Zeelandhallen open. In maart 2021 werden voor het eerst meer dan 10.000 mensen in een week getest. Eind maart vorig jaar maakten in een week 12.834 mensen de gang naar de teststraat. Hele schoolklassen kregen toen een wattenstaafje in de neus en keel. Daarna gingen de testcijfers weer naar beneden.