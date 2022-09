Zeeuwen Roy en Leo gaan naar het bloedstollende Formule 1-spektakel in Zandvoort: ‘Het is fantastisch’

Door vogelgriep getroffen pluimveebe­drijf in Schore begint voor derde keer bij nul. ‘Maar we gaan het wel redden’

Door vogelgriep moesten twee weken terug alle 76.000 kippen van de broers Léon en Wilco Jansen van EKOZ Pluimvee in Schore worden geruimd. Voor de derde keer begint hun bedrijf weer bij nul. ,,Mentaal is het nu even zwaar, maar we gaan het wel redden.”

30 augustus