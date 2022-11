Zeeuwen volgend jaar 9,5 procent meer kwijt aan waterschap: ‘We wilden uit de dubbele cijfers blijven’

Zeeuwen gaan volgend jaar gemiddeld 9,5 procent meer betalen aan het waterschap. Voor een gemiddeld gezin met een koophuis komt dat neer op bijna 40 euro meer. Ook in 2024, 2025 en 2026 stijgen de last flink.

Deze stijging van de tarieven is voor waterschap Scheldestromen ongekend hoog, maar nog altijd minder dan de 11 procent die twee maanden geleden werd verwacht. Dagelijks bestuurder Carla Michielsen zegt dat alles in het werk is gesteld om ‘uit de dubbele cijfers te blijven’.

Michielsen zei dat maandag bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar. ,,De weg naar deze begroting was geen eenvoudige. Dat heeft alles te maken met de bijzondere tijd waarin we leven.”

Een gezin met een koopwoning gaat volgend jaar gemiddeld 493 euro betalen (nu 466 euro). Een meerpersoonshuishouden in een huurhuis ziet de rekening stijgen van 326 naar 351 euro. Wie alleen woont in een eigen huis is volgend jaar gemiddeld 349 euro kwijt (nu 320 euro). Een alleenwonende huurder gaat 207 euro in plaats van 191 euro betalen.

Enorm stijgende kosten

Het waterschap kampt met enorm stijgende kosten. Dat komt onder meer door de oorlog in Oekraïne, waardoor materialen schaars zijn geworden en de energiekosten sterk stegen. Ook de hoge inflatie stuwen de kosten op.

De prijs voor de chemicaliën die nodig zijn voor het zuiveren van afvalwater, zijn bijvoorbeeld met 45 procent gestegen. Het maaien van de wegbermen is een kwart duurder geworden. De kosten van het onderhoud van sloten is in korte tijd met 20 procent gestegen. Verder staat Scheldestromen voor grote investeringen in maatregelen tegen de zeespiegelstijging, droogte en hoosbuien.

Volgens Michielsen is de forse verhoging van de waterschapsbelastingen vervelend maar onvermijdelijk. Veel werkzaamheden van het waterschap kunnen niet worden uitgesteld zonder dat het tot problemen leidt. Het nu beperken van de verhoging van de belastingtarieven zou leiden tot een nog sterkere stijging in de toekomst.

Ook de komende jaren stevige verhogingen

Zeeuwse huishoudens, agrariërs en ondernemers moeten desondanks ook de komende jaren rekening houden met stevige verhogingen. In 2024 stijgen de lasten, zoals het er nu naar uitziet, met ongeveer 6 procent en in 2025 en 2026 met rond de 9 procent.

Of het echt zo ver komt, is aan het nieuwe bestuur, dat aantreedt na de verkiezingen van maart 2023. De huidige voorspellingen geven wat Michielsen betreft wel aan voor welke uitdagingen het waterschap staat. ,,Dat realisme heb ik erin willen brengen. Het is duidelijk dat we in een andere tijd terecht zijn gekomen.”