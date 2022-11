Zeeuws schoolfruit kan zomaar uit Nieuw-Zeeland komen. ‘Waarom niet uit onze eigen boomgaarden?’

De Zuidwesthoek in Goes is één van de Zeeuwse basisscholen waar vorige week appels uit Nieuw-Zeeland op het menu stonden. ,,Dat viel één van onze hulpouders ook op, toen ze het fruit sneed”, vertelt intern begeleider Martha Hendriks. ,,We hadden het er in de lerarenkamer nog over. Ze zei: ‘Het is te zot voor woorden, wij hebben ze in Kapelle aan de bomen groeien en we krijgen ze uit Nieuw-Zeeland’. Inderdaad, dat is best gek.”