Zeeuws staalbedrijf helpt mee tegen wateroverlast Suriname

Verpleeg­hui­zen zoeken mbo’ers voor vakantie­baan­tje

VLISSINGEN - Het lijkt te mooi om waar te zijn. Gezocht: mbo-studenten die in de zomermaanden minimaal twee weken willen werken in een zorginstelling. Je krijgt een vast cao-loon én gratis huisvesting. Fulltime werken hoeft niet, 24 uur per week is voldoende.

