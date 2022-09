Zeeuws Tweede Kamerlid maakt statement met regenbooghoed op Prinsjesdag

Voor Prinsjesdag halen Zeeuwse Kamerleden hun mooiste broche, hoed, jurk en kostuum uit de kast. Soms geven ze ook Zeeuwse ontwerpers een podium in Den Haag. Het ontwerp voor deze Zeeuwse, kleurrijke hoed voor Van den Hil is van hoedenmaker Hanny Mallekote uit Middelburg. ,,Deze hoed is helemaal Jacqueline van den Hil. In Den Haag zet ze zich in voor de lhbti-gemeenschap. Ook is ze betrokken bij Roze Zaterdag Goes.”