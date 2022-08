Zeeuwse binnenschippers: elke dag een regendansje en uren wachten voor de sluis

Kees Egas heeft deze week een vracht zand geladen in Breskens en is met de Noordendiep op weg naar Tihange, in België. Het is een traject dat hij vaker doet, geeft de Arnemuidse schipper aan. En ja, ook hij heeft last van de lage waterstanden: ,,Op dit traject - Westerschelde, Antwerpen en dan verder via het Albertkanaal - is het niet extreem: het water staat maar een centimeter of vijftien lager. Maar de wachttijden bij de sluizen zijn wel opgelopen. Om water te sparen wordt er pas geschut als de sluiskolk helemaal vol schepen ligt. Je moet het zo zien: hoe meer stenen je in een teiltje water doet, hoe minder ruimte er is voor water. Zo is het ook met de sluis, met elk schip dat er in ligt hoeft er minder water in.”