Zeeuwse boeren en hun klomp: liefde voor het leven

De rode boerenzakdoeken zijn trouwens ook uitverkocht, laat zijn vrouw Joke weten. ,,Allemaal op. Elke keer bestellen we ze, maar ze komen niet mee. Dat is al zo sinds die demonstratie in Stroe. Op de markt, in de winkel, ze vragen er voortdurend om.” Bij Traas worden nog de echte draagklompen gemaakt. Klompen voor de hoge en lage wreef, met of zonder leren band, blank geschuurd, gelakt of geverfd, met of zonder versiering en - het belangrijkste: in halve maten. ,,Halve centimeters”, verbetert Jaap Kramer. Hij draagt ze zelf ook, uiteraard: maat 43. In klompenmaat: 28 centimeter.