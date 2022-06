Zeeuwse boeren laten zich niet tegenhouden door politie: ‘We hebben de obstakels gewoon opzij gezet’

Tot stoppen gedwongen

De colonne komt al snel tot stilstand, want op de Sloeweg - net voor de afslag naar 's-Heerenhoek - worden de boeren tot stoppen gedwongen door de politie. Het is niet de bedoeling dat ze richting de snelweg rijden, iets wat de boeren wel van plan zijn. De stoet staat lange tijd stil. Bij de Vierwegen in Kapelle, waar een groep van pakweg vijftig boeren staat te wachten om zich bij de collega's uit Zeeuws-Vlaanderen aan te sluiten, dringt dat nieuws ook door. Er wordt koortsachtig overleg gevoerd. Wachten we op ze? Of gaan we toch maar rijden? Even voor vier uur besluiten ze in Kapelle toch de motoren maar te starten. Via de provinciale weg, over de Vlakebrug, rijden ze richting Brabant, om uiteindelijk bij Kruiningen de A58 op te gaan.