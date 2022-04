Zeeuwse gelovigen vieren Pasen, feest van licht en hoop. Eindelijk kan het weer, voluit

In Ovezande heeft vrijwilligster Charlotte den Toonder van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart-kerk de afgelopen weken voorbereidingen getroffen voor Palmpasen, de zondag voor Pasen. Wekelijks is ze zeker twintig uur per week druk met vrijwilligerswerk voor de kerk. Maar de paastijd is altijd wel heel druk. ,,Ik help in verschillende parochiekernen: Ovezande, waar ik zelf kerk, maar ook in Goes en Heinkenszand”, zegt ze. De kruisjes die de kinderen in de processie meedragen? Heeft zij voor gezorgd. ,,Ieder jaar hou ik op basisschool De Zandplaat een knutselmiddag na schooltijd om palmpasenstokken te versieren. Ik zorg dat alles in orde is, leg contact met de school, stuur brieven aan de ouders en leg alle symboliek aan de kinderen uit.”