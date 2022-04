Zeeuwse gemeenten laten zien hoeveel Oekraïners ze opvangen

MIDDELBURG - In Zeeland wordt twee derde van de ruim 900 beschikbare bedden voor Oekraïnse vluchtelingen gebruikt. Dat is te zien op een speciale website Opvang in Zeeland.

De website is een initiatief van de dertien Zeeuwse gemeenten. Het online ‘dashboard’ geeft per gemeente aan hoeveel Oekraïners gebruik maken van opvang die door gemeenten is geregeld. Het geeft nog geen inzicht in het aantal oorlogsvluchtelingen die onderdak hebben gevonden bij particulieren.

De website is sinds vandaag in de lucht. De gemeenten willen met het dashboard inzicht geven in de aantallen vluchtelingen die in de provincie en in hun eigen gemeente worden opgevangen. Ze geven verder aan hoeveel bedden over vier weken beschikbaar zijn. De cijfers worden elke dag ververst.

Met 1 bed per 423 inwoners zit Zeeland boven het landelijk gemiddelde van 1 per 514 inwoners. De bezettingsgraad in Zeeland is nagenoeg gelijk aan het landelijke beeld.

Volledig scherm Het dashboard laat zien hoeveel vluchtelingen in Zeeland worden opgevangen door de gemeenten. © -

Op dit moment valt op dat Tholen, qua inwonertal niet de grootste gemeente in Zeeland, de meeste bedden heeft weten te regelen, namelijk 185. Daarvan zijn er 117 in gebruik. Middelburg vangt een flink deel op van de 1210 (niet-Oekraïense) asielzoekers die zich in Zeeland bevinden. Het aantal bedden dat de gemeente voor Oekraïners heeft is daarentegen beperkt, namelijk 16 waarvan er 12 in gebruik zijn. Over 4 weken verwacht de gemeente Middelburg 20 bedden te hebben voor Oekraïense vluchtelingen.

Tientallen bedden erbij

Alleen op Schouwen-Duiveland (8 bedden), Noord-Beveland (25 bedden) en Veere (25 bedden) zijn alle plaatsen bezet.

De verwachting is dat over vier weken in Zeeland 1084 bedden beschikbaar. De groei komt onder meer door het openen van een opvang op Schouwen-Duiveland waardoor er honderd plaatsen bijkomen. Ook Borsele, Sluis, Hulst en Kapelle denken over vier weken tientallen bedden extra klaar te hebben staan voor de opvang van Oekraïners.

In de gemeenten Vlissingen en Terneuzen vervallen de komende vier weken een aantal opvangplekken, zoals het er nu naar uitziet.

Alleen de gemeentelijke opvang wordt getoond op het dashboard. Maar het idee is in de toekomst meer gegevens te tonen, zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich heeft ingeschreven bij de gemeente. Dan komen ook de mensen die bij particulieren wonen in beeld.

De cijfers per gemeente: Borsele:: 42 bedden / 22 in gebruik, Goes: 157 /100, Hulst 45 / 39, Kapelle 35 /2 7, Middelburg 16 / 12, Noord-Beveland 25 / 25, Reimerswaal 122 / 86, Schouwen-Duiveland 8 / 8, Sluis 72 / 53., Terneuzen 94 / 56, Tholen 185 / 177, Veere 25 / 25, Vlissingen 90 / 50. Voor Zeeland totaal: 916 bedden waarvan er 620 bezet zijn.