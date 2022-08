Zeeuwse gemeenten worstelen met opvang vluchtelingen

Noodkreet van asielzoe­kers Zeelandhal­len: sluiten of verbeteren, situatie in opvangloca­tie onleefbaar

GOES - De vluchtelingen die in de Zeelandhallen worden opgevangen klagen steen en been over hun onderkomen. Hun noodkreet is verwoord in een pamflet, dat in Goes verspreid is.

13 augustus