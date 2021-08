Zeeuwse geschokt: Belgisch ziekenhuis rekent 6500(!) euro voor eenpersoonskamer, verzekeraar vergoedt niks

Stel, je kiest voor een operatie in België. Je ligt daar een weekje in het ziekenhuis en krijgt een peperdure rekening van 6500 euro. Dan blijkt ook nog dat je zorgverzekeraar helemaal niks vergoedt. Het overkwam een vrouw uit Zeeuws-Vlaanderen. Ze stapte naar de geschillencommissie, maar draait zelf voor alle kosten op.

De vrouw ging vorig jaar juni voor een operatie naar een Belgisch ziekenhuis. Ze moest er zes dagen blijven en koos voor een eenpersoonskamer in plaats van een gemeenschappelijke kamer. Dat bleek een kapitale fout.

Het ziekenhuis stuurde haar een maand later een factuur. Hoewel de zorg zelf maar 300 euro bedroeg, kostte de eenpersoonskamer maar liefst 6.546,81 euro. De vrouw snapte er niets van en diende een klacht in bij het ziekenhuis.

Extraatje

Daar bleek dat het ging om het zogenaamde ‘ereloonsupplement’. In België kunnen artsen een extra bijdrage rekenen als je voor een eenpersoonskamer kiest. Ze krijgen dat extraatje bovenop hun standaardvergoeding. Zijn er meerdere artsen nodig voor een behandeling (anesthesist, chirurg), dan kunnen die elk een supplement aanrekenen.

Bij de vrouw ging het om het forse bedrag van 1.100 euro per dag. En de extra honoraria vallen buiten de dekking van een ziektenkostenverzekering. Het ereloonsupplement is een regeling die niet bestaat in Nederland, maar wel in landen als Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, en België dus.

Geen 50, maar 1100 euro per nacht

De Zeeuwse vrouw dacht bij opname in het ziekenhuis dat ze 50 euro per nacht moest bijbetalen voor de eenpersoonskamer. Ze wist naar eigen zeggen niets af van het ereloonsupplement.

Ze liet het er niet bij zitten. Ze stelde haar verzekeringskantoor Witte-Boussen in Terneuzen aansprakelijk voor de gigantische factuur. Die hadden haar nooit gewaarschuwd voor eventuele meerkosten, terwijl ze bij het kantoor vooraf wel gevraagd had of haar verzekering alles dekte. Maar de hoge kosten van de keuze voor een eenpersoonskamer waren nooit ter sprake gekomen.

Zelf formulier ondertekend

De vrouw beklaagde zich in februari bij de financiële geschillencommissie Kifid in Den Haag. Die besliste vorige week in het voordeel van het verzekeringskantoor.



Bij haar opname had de vrouw namelijk zelf op een formulier akkoord gegeven voor de eenpersoonskamer. Daarop stond vermeld dat er een ereloonsupplement werd berekend. De vrouw zei dat ze vanwege de spanning voor haar operatie daar niet bij had stilgestaan.



Maar ook bij het inplannen van de operatie zou haar behandelend arts hebben verteld dat de flinke meerkosten niet worden vergoed door haar verzekering. De vrouw ontkende dat overigens tijdens de hoorzitting.

Zorgplicht verzuimd

De geschillencommissie vindt wel dat Witte-Boussen in Terneuzen zijn zorgplicht heeft verzuimd. Het kantoor had haar vooraf moeten waarschuwen over eventuele meerkosten bij een eenpersoonskamer. Maar volgens de commissie betekent dat niet dat het kantoor ook de 6500 euro ook moet betalen.

Kortom, haar vordering werd afgewezen. De Zeeuwse draait zelf op voor de kosten.