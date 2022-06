Zeeuwse ongediertebestrijder Traas heeft handen vol aan driftige Duitse wesp

Dat is bijna de helft meer dan er normaal komen in deze tijd van het jaar, vertelt directeur Peter Traas. ,,Ja, er zijn zeker meer wespen dan andere jaren. Het wespenseizoen begint normaal gesproken in mei, nu in maart al.” Sinds twee weken is het wel héél druk. ,,Ik denk dat de klimaatverandering zeker een rol speelt. Bovendien is het weer ook wel ideaal geweest. Als het té nat is, beschimmelt het broed. Maar als het warm en vochtig is, vinden de wespen dat juist fijn; dan zijn er veel kleine insectjes zoals fruitvliegjes. Dat is voedsel voor de wespen.”