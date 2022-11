Zeeuwse restaurants dubben over besparing op energie: ‘Wij hebben een snelkookpan aangeschaft’

Anderhalf, twee uur heeft een stoofpotje nodig om gaar te worden. ,,Dat zijn dingen waar je over na moet denken, in deze tijd”, vertelt de chef-kok Xavier Aelterman van Badpaviljoen Domburg. ,,Sowieso: wat kun je aan stroom uitzetten? Wij hebben een doorgiftetafel. Daar hangen lampen boven die licht en warmte afgeven. Die zetten we voortaan uit, tussen lunch en diner. Vroeger stonden ze de hele dag aan. Daar dacht je gewoon niet over na.”

Als één van de twee ovens niet nodig is, wordt die uitgedraaid. Aelterman: ,,Op dat soort dingen werd vroeger niet gelet in de keuken. We hebben besloten dat dat anders moet. Als iets uit kan, een lege koelcel of zo, dan doen we dat nu.” Het aantal stoofpotjes is teruggebracht tot één. Maar, geeft de chef aan: ,,Een signature dish als onze bouillabaisse blíjft op de kaart. Ook al moet de visbouillon alles bij elkaar anderhalve dag op het fornuis staan.”