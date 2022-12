Zeeuwse scholen bieden gratis tampons en maandverband: ‘Je hebt geen goede reden nodig om iets te pakken’

Docenten Bianca de Blok en Jo-Anne van Vuuren van het Scheldemond College in Vlissingen schrokken zich rot toen ze de cijfers hoorden. Natuurlijk was er bij sommige docenten altijd wel een tampon of maandverbandje voorradig. Maar dat er meiden zijn die zich onnodig ziek melden omdat er thuis geen geld is voor menstruatieproducten, vinden ze onbestaanbaar. Daarom legden ze aan het begin van het schooljaar aan de directie voor om op school via het Armoedefonds een uitgiftepunt voor die producten (MUP) in te richten.