‘Zeeuwse traditie van zeegroenten snijden mag niet verloren gaan’

Chagrijn in rechtbank: voetbalduo James/Schalkwijk en Business­club Goes blijven het oneens

Zo was het plan: terugkeren op het oude nest, samen successen vieren. Maar Hoek-voetballers Steve Schalkwijk en Roycel James trokken hun jawoord in, zelfs toen ze al een krabbel hadden gezet onder een verbintenis met vv Goes. Hoe een buitenkans in het amateurvoetbal eindigde in de rechtbank. ,,De zaak is omgeven met veel chagrijn.’’

13 september