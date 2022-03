Zeeuwse uitzendbureaus willen Oekraïners met open armen ontvangen. ‘Taalbarrière is lastig’

Aangeboden door Gemeente Terneuzen Dit is waarom de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen zo belangrijk zijn

We mogen weer naar de stembus! Sta jij al in de startblokken? Vorig jaar waren de Tweede Kamerverkiezingen en nu zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met al die verkiezingen? Laten we ze eens vergelijken met het bouwen van een huis.