Zeeuwse verloskundigen protesteren: ‘Wij zijn overgeleverd aan de welwillendheid van ziekenhuizen’

In Nederland kun je veel regelen omtrent je bevalling. Thuis met een verloskundige, in het ziekenhuis met een arts, in bad, mét ruggenprik of juist alles op eigen kracht. Maar of dit zo blijft als de bekostiging van de geboortezorg verandert? Verloskundige Kimberley Berendsen vreest van niet. Ze heeft een eigen praktijk in Veere, Verloskundige Praktijk Veere, maar door de nieuwe regelgeving zijn zij bang niet meer dezelfde zorg te kunnen leveren.