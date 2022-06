‘Zeeuwse’ walvis laat zich vermoedelijk opnieuw zien, niet ver van Cadzand

‘Geheimzin­ni­ge schrijf­ster’ kan eindelijk haar fans ontmoeten in Goese boekwinkel

GOES - Tot voor kort was onbekend wie er schuil ging achter één van Nederlands populairste thrillerauteurs. Nu Mariëtte Middelbeek uit de anonimiteit is gekomen, komt ze signeren in boekwinkel Paard van Troje in Goes.

