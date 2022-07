Zeiler Bert Hak: ‘Zodra we op de steiger stappen, zijn we in een andere wereld’

In onze waterrijke provincie wordt heel wat af ‘geschipperd’. Je komt er van alles tegen. Van zeiljachten en motorbootjes tot rondvaartboten en vrachtschepen. In deze zomerserie interviewen we een aantal schippers over hun werk of ontspanning tijdens het varen. Met deze week Bert Hak (66), schipper van zeilboot Sparkles.

Koffie in de kajuit

Helemaal aan het einde van de steiger ligt de Sparkles met daarop Bert en Lyan al op ons te wachten. We maken meteen een praatje met de buren die voor een nachtje met hun schip aan de andere kant van de steiger hebben aangemeerd. De eigenaar vertelt dat ze haar (een schip is vrouwelijk) in 2014 hebben laten bouwen. Zo gaat dat in de jachthaven, je hebt altijd snel aanspraak. Om aan boord te komen van de boot van Bert en Lyan is het voor een onervaren zeiler even nadenken. Eerst ergens goed vasthouden, dan het ene been op de reling, vervolgens zwaai je het andere erover heen en tot slot het eerste been er ook bij. Eerst maar koffie met een bolus in de kajuit.