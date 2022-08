Zeldzame ziekte ontnam Yoka haar zicht en vrijheid: ‘Naar de bakker fietsen, dat zou al heerlijk zijn’

Mensen vragen het natuurlijk regelmatig aan Yoka Heijstek: ‘wat zie je nu nog?’ Het valt niet mee om dat uit te leggen. ,,Je kent het misschien wel, dat je een tropische tuin in loopt en je bril beslaat’', zegt ze. ,,Daar moet je dan doorheen kijken. Nou, dat moet ik eigenlijk altijd. Het is een soort dikke waas, alsof je altijd in de mist loopt. Daarnaast ben ik, op rood na, alle kleuren kwijtgeraakt, dus mijn wereld is behoorlijk grijs.’’

De vrijdag erna lag ik in het ziekenhuis in Goes en zag ik bijna niets meer.

,,In april 2019. Ik kan dat zo specifiek benoemen, omdat er een leven was van voor dat moment, toen ik nog alles kon doen en zien, en een van daarna. Ik ben binnen een paar dagen mijn gezichtsvermogen kwijtgeraakt. Achteraf gezien waren er al wel signalen, hoor. Ik maakte mijn bril heel vaak schoon. Maar het was die bril niet, het waren mijn ogen. Het ging ineens heel snel. Op dinsdag ben ik nog zelf met de auto naar de huisarts gereden, de vrijdag erna lag ik in het ziekenhuis in Goes en zag ik bijna niets meer. Het holde achteruit.’’