Zelf vis, garnalen en mosselen vangen en opeten? Beter van niet

Zijn de uitkomsten van het RIVM-rapport verrassend?

Nee. De conclusies zijn in lijn met de ‘verkennende risicobeoordeling’ die het RIVM in februari publiceerde. De boodschap was toen dat met het eten van één of twee porties zelf gevangen vis uit het oostelijk deel van de Westerschelde een volwassene aan de maximale jaarlijkse hoeveelheid PFAS zit. Destijds zijn cijfers gebruikt uit onderzoek van bot die eerder was gevangen. Voor dit rapport zijn wijting, bot, spiering, zeebaars, garnalen, oesters, mosselen en lamsoor geanalyseerd die in november zijn gevangen, geraapt of gesneden. Dat maakt de uitkomsten wel preciezer, want meer monsters, van recentere datum en niet alleen uit het oostelijk deel maar uit de hele Westerschelde. Volwassenen kunnen onbeperkt lamsoor eten en met (zeer) beperkte mate vis en schelpdieren.