‘Zet nú de natuur in om Zeeland veilig te houden als het water stijgt’

Dat is de dringende oproep van Wietse van de Lageweg. Hij is lector ‘Bouwen met de Natuur’ aan de HZ in Middelburg en leidt het onderzoeksprogramma Future Shores. Donderdag was zijn inauguratie als lector en presenteerde hij zijn plannen voor de komende vier jaar.

Van de Lageweg onderzoekt alternatieven voor dijken. ,,Als er overstromingen zijn geweest, verhogen en versterken waterbeheerders de dijken”, zegt hij. ,,Dat is de afgelopen tijd heel effectief gebleken. We zijn superveilig nu en wonen in een van de best beschermde delta’s van de wereld. Maar de kust gaat over zoveel meer. Als je kijkt naar de deltanatuur, dan is het daarmee abominabel gesteld.”