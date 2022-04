Ziekenhuis in Knokke staat klaar als spoedzorg in Nederland verandert: ‘Goede zorg moet dichtbij zijn’

De 45-minutennorm staat al jaren onder druk. Twintig jaar geleden is wettelijk bepaald dat iedere Nederlander maximaal 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) hoeft te rijden, maar de Nederlandse Zorgautoritieit (NZa) vindt dat die eis achterhaald is en adviseert het kabinet de norm te schrappen. Ambulances zijn tegenwoordig veel beter uitgerust, schetst de NZa, waardoor patiënten tijdens de rit al goede zorg krijgen. Bovendien ontvangen veel spoedeisende hulpafdelingen dagelijks maar een handvol patiënten. Op den duur wordt dat onbetaalbaar, aldus de NZa. Verder zou er geen bewijs zijn dat de norm echt werkt. Waarschijnlijk neemt het kabinet het advies een-op-een over.

Dat besluit kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor Zeeland, dat SEH’s in Terneuzen en Goes heeft. Wat die consequenties zijn, is nog niet duidelijk, maar op tien minuten rijden van Sluis volgen ze de zaak met verbazing. ,,Het is een zeer ingrijpende wijziging”, zegt Patrice Buyck, algemeen directeur van het ziekenhuis in Knokke. ,,Nederland treft weinig uitzonderingsmaatregelen voor uithoeken als Zeeuws-Vlaanderen.” Ze opent nadrukkelijk de deuren richting West-Zeeuws-Vlaamse patiënten. ,,Het ziekenhuis in Knokke is voor hen dichterbij dan Terneuzen.”