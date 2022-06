Ziekenhuispersoneel Adrz gaat weer mondkapjes dragen

Aanleiding voor aanscherping van de coronamaatregelen zijn de oplopende besmettingen. Het ziekenhuis maakte deze week bekend dat er een uitbraak is geweest op een verpleegafdeling, waardoor tien mensen besmet zijn geraakt. Het dragen van de mondneusmaskers geldt voor alle locaties: Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee. Personeel draagt de bescherming ook in publieke ruimtes, zoals de gangen en de trappenhuizen. Op die manier hoopt het Adrz te voorkomen dat collega's elkaar besmetten.

Met de oplopende temperaturen en daarmee de verwachte toestroom van toeristen wil het ziekenhuis er alles aan doen om te voorkomen dat personeel uitvalt.

Nu de zomermaanden naderen, gaan ook artsen en verpleegkundigen met vakantie. In het ziekenhuis is het niet minder druk. Door de toestroom van toeristen is het met enige regelmaat alle hens aan dek op de spoed- en traumazorg. Een strakke planning moet ervoor zorgen dat het ziekenhuis zowel de Zeeuwen als de toeristen de best mogelijke zorg kan geven. Een corona-uitbraak zou zeer slecht uitkomen.

De aangescherpte maatregel geldt vooralsnog niet voor bezoekers en patiënten. Voor mensen die dat wél willen zijn op locaties mondneusmaskers beschikbaar. Naast het dragen van de beschermende maskers, roept het ziekenhuis personeel ook op weer goed te letten op de 1,5 meter afstand houden.

Ziekenhuis ZorgSaam met vestigingen in Terneuzen, Hulst en Oostburg ziet nog geen reden tot aanscherping van de maatregelen. Anders dan Adrz in Goes, heeft de Zeeuws-Vlaamse organisatie geen corona-uitbraak. Komende dinsdag is er overleg om de situatie en de verwachtingen te analyseren in een team van diverse deskundigen. ZorgSaam heeft personeel wel gevraagd alert te zijn op klachten bij zichzelf, maar ook bij de patiënten. Geadviseerd wordt om goed afstand te houden, ook in de pauzes.