Zierikzeese Vera weet nog niet óf ze naar huis kan: ‘Ik kan het nog niet bevatten. Het was écht doodeng’

Die vraag blijft nog onbeantwoord voor Vera Lievense. Ze woont aan de Nieuwe Haven in Zierikzee, het gebied waar de windhoos flink heeft huisgehouden. Links van haar huis staan afzetlinten met: niet betreden. Het is de plek waar een toerist, een 73-jarige vrouw uit Wassenaar, om het leven kwam. ,,Ik kan het nog niet bevatten. Het was écht doodeng. Plots klapperden de ramen, een paar seconden later vlogen er stoelen, parasols en dakpannen door de lucht. Onze schoorsteen is losgekomen en op het dak gevallen. We weten nog niet of we het huis in kunnen. Ik slaap tijdelijk bij mijn ouders.” Wijzend naar de afzetlinten aan het begin van de straat: ,,Als ik dan denk aan die persoon... Dan word ik stil. Wij hebben geluk gehad.”