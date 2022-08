Zo jammer, vinden de Blondies: wéér geen grote picknick op het Abdijplein

In april voelde Laura Spijkerboer de bui al hangen. ,,Rond die tijd kregen we altijd een mailtje van de organisatie van het Zeeland Nazomerfestival. ‘Beste picknickers, willen jullie je weer aanmelden? Vanaf 1 mei kun je een tafel reserveren op het Abdijplein’. Ik zit even in mijn mail te kijken. Ja, de laatste keer was in 2019. Daarna kreeg je corona. Dit jaar kunnen we weer, dacht ik. Maar het mailtje bleef uit.”