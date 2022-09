Zo kan moeder Limah-lee haar pasgeboren dochtertje troosten en vasthouden

Nienke Plas opent theatersei­zoen Theaters aan Zee met Postnatale Expressie

In haar nieuwe theatershow ‘Postnatale Expressie’ doet Nienke Plas uit de doeken hoe zij een bekende YouTube-ster, zangeres, comedian en presentatrice is geworden. Ze vertelt over alle baantjes die ze heeft gehad, waaronder haar tijd als verkoopster in een erotische winkel.

1 september