Zo stemde Zeeland: lokalen nog groter, PvdA/GroenLinks rukt op, Forum doet zijn intrede

poll TERUGLEZEN | PvdA/GL grote winnaar in Middelburg en Goes, historisch lage opkomst in Zeeuwse gemeenten

De samenwerking van PvdA en GroenLinks werpt vruchten af in Goes en Middelburg. De nieuwgevormde lijstcombinaties hebben de verkiezingen gewonnen. In Goes komt PvdA/GL uit op vijf zetels. Lees in dit liveblog terug hoe de verkiezingsavond in Zeeland verliep.

17 maart