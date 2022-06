Zoek je nog een vakantiehuisje voor de zomer? Dan moet je heel snel zijn

met video Alexander strandt met zijn kano in Zeeland. Kreta is nog ver weg. ‘Die man speelt met z'n leven’

WESTKAPELLE - Bang is hij nooit geweest. Ook niet toen zijn kano volliep met water. De 53-jarige Alexander Schindler werd maandagmiddag voor de kust van Westkapelle gered toen hij in de problemen kwam. Maar zodra het kan, vervolgt de Duitser zijn reis naar Kreta. ,,Al duurt het drie jaar, dat maakt me niks uit.’’

22 juni