Zonder de helden van de cabine kan Film by the Sea niets: ‘We zijn echt volcontinu bezig’

Milde straffen voor handelaren in illegaal vuurwerk

MIDDELBURG - De vijf mannen, die maandag voor de politierechter in Middelburg stonden, mochten zich in de handen wrijven. Géén celstraffen van - volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie - negen maanden, maar taakstraffen variërend van 140 tot 240 uur en voorwaardelijke celstraffen. En dan ook nog eens lager dan de officier van justitie had geëist.

12 september