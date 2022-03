Zorgautoriteit geeft een advies dat de Zeeuwse zorg gaat raken. Linksom of rechtsom

In Zeeland zijn er twee SEH’s: bij het ziekenhuis Adrz in Goes en bij het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. Ze zijn het hele jaar door open. Dag en nacht. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want achter een SEH gaat een wereld schuil aan specialisten, verpleegkundigen en apparatuur. Dat alles moet vol continue beschikbaar zijn.