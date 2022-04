ZorgSaam haalt rugoperatie van Gent naar Terneuzen: Maarten (72) verlost van beknelde zenuw

Een paar ziekenhuisovernachtingen in Gent of in Terneuzen maken voor een Zeeuws-Vlaming nogal een verschil, zegt Maarten van de Velde. ,,Er was me verteld dat ik na de operatie mogelijk drie of vier nachten zou moeten blijven. Zó vaak heen en weer rijden tussen Schoondijke en Gent is voor mijn vrouw niet te doen. De keuze voor een operatie bij het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen maakte het voor mij heel makkelijk. Ik kan daar alleen maar positief over zijn. De wond voel ik nog wel, maar de pijn naar mijn benen niet meer. Voor mij is de operatie geslaagd.”